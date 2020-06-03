03.06.2020 - 10:49 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesinde meydana gelen şiddetli sarsıntı, geniş bir alanda hissedildi. Depremin merkez üssü San Pedro'ya 47 kilometre uzaklıkta.
Güney Amerika ülkesi Şili, yerel saatle 03.35'te sallandı. 6.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 100 kilometre altında gerçekleşti.
Depremin merkez üssü, San Pedro kasabasına 47 kilometre uzaklıkta.
And Dağları'ı üzerinde meydana gelen sarsıntı geniş bir alanda hissedildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem Şili'nin yanı sıra Bolivya ve Arjantin'de de hissedildi.
Erzincan'da kene kabusu! Son bir ayda 17 kişi...Erzincan'da bu sene son 1 ay içerisinde 17 hasta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördü. Erzincan ve çevre illerde yaşanan kene vakaları münasebetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, vatandaşların alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.