Son dakika... Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili, yerel saatle 03.35'te sallandı. 6.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 100 kilometre altında gerçekleşti.

Depremin merkez üssü, San Pedro kasabasına 47 kilometre uzaklıkta.

And Dağları'ı üzerinde meydana gelen sarsıntı geniş bir alanda hissedildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem Şili'nin yanı sıra Bolivya ve Arjantin'de de hissedildi.