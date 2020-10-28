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28.10.2020 - 19:22 | | DHA

Son dakika... Şili'de şiddetli deprem!

Güney Amerika ülkesi Şili'de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Şili'de şiddetli deprem!

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

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