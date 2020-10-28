28.10.2020 - 19:22 | | DHA
Son dakika... Şili'de şiddetli deprem!
Güney Amerika ülkesi Şili'de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakan Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.Sağlık Bakanı Koca: ''İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır''