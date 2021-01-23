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23.01.2021 - 02:15 | | AA

Son dakika... Skandal 'istihbarat' iddiası! ABD medyası duyurdu...

ABD istihbarat birimlerinin akıllı telefonlardan elde edilen konum bildirimlerini, aracı kurumlardan satın alma yoluyla izinsiz kullandığı iddia edildi.

Son dakika... Skandal 'istihbarat' iddiası! ABD medyası duyurdu...

 

New York Times gazetesinin gizli tuttuğu kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İstihbarat analizcileri, akıllı telefonlardaki konumlandırma verilerini, ek bir yetkiye ihtiyaç duymadan Amerikalıların konum trafiğini takip ediyor." ifadelerine yer verildi. 

Son 2 buçuk sene içerisinde, federal hükümete bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) analistlerinin, aynı yolla elde edilmiş bir veri tabanı üzerinden 5 ayrı soruşturma yürüttükleri ve sonuçları Oregon Demokrat Senatörü Ron Wyden ile paylaştıkları kaydedildi. 

Daha önce de İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruma kurumlarının, göçmenleri takip etmek ve tutuklu göçmenleri soruşturmak için telefonlardaki konum verilerini kullandığı bilgisi ABD medyasında yer almıştı. 

MÜSLÜMANLARIN KULLANDIĞI UYGULAMANIN VERİLERİ DE SATILDI 

New York Times'ın haberinde, Müslümanların çok sık kullandığı dua ve Kur'an içerikli uygulama Muslim Pro'nun da kullanıcılarının konum verilerini X-Mode adlı bir komisyoncu üzerinden ABD ordusuna sattığı bilgisine yer verildi. 

Söz konusu olayın Kasım 2020'de açığa çıkması üzerine Muslim Pro, X-Mode ile veri paylaşımını durduracağını söylemiş, Apple ve Google şirketleri de izleme yazılımlarını kullanarak telefonlardan veri toplayan bu tarz uygulamalara engelleme getireceklerini açıklamıştı. 

ABD hükümetinin, telefon şirketlerini konum verilerini paylaşmaya zorlaması için, 2018'de yürürlüğe giren yasaya göre mahkeme kararı çıkartması gerekirken aynı yasa, hükümetin söz konusu verileri bir komisyoncudan satın alarak kullanması durumunda herhangi bir izne ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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