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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silah sesleri!
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19.02.2021 - 01:59 | | AA

Son dakika... Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silah sesleri!

Son dakika haberine göre, Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu

Son dakika... Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silah sesleri!

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı otel çevresinde çatışma çıktı.

Aynı zamanda eski cumhurbaşkanı da olan 2 ismin kaldığı Nasaha Blood Otelinin çevresinde Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışma hala devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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