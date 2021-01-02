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02.01.2021 - 13:46 | | DHA

Son dakika... Somali'de Türk şirketine terör saldırısı! 4 kişi öldü

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen firmayı hedef alan saldırıda yaşamını yitirenlerden birinin Türk olduğunu açıkladı.

Son dakika... Somali'de Türk şirketine terör saldırısı! 4 kişi öldü

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında aralarında biri Türk vatandaşı dört kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, Türk şirketi çalışanlarını hedef alan saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Saldırıda 4 Türk vatandaşı da yaralandı

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

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