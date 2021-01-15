Son dakika... Suikast şüphesi! ABD Savcılığı'ndan Kongre baskını için şok iddia...

Federal savcılar mahkeme belgelerinde, geçtiğimiz hafta ABD'nin başkenti Washinton'da Kongre binasına saldıran Trump yanlısı grubun "seçilmiş yetkilileri yakalayıp suikast düzenlemeyi" amaçladığını söyledi.i.

Açıklama, baskında yüzü boyalı, üstsüz ve boynuzlu tüylü bir şapka giyerken görünen Arizona'lı Jacob Chansley aleyhinde Perşembe günü geç saatlerde açılan dava sırasında geldi.

Savcılar, Chansley'nin birkaç dakika önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği kürsüye tırmandıktan sonra, Pence'e "Bu sadece an meselesi, adalet geliyor" yazılı bir tehdit notu bıraktığını söylüyor.

Pence ve diğer kongre liderleri, isyancılar odaya girmeden önce Gizli Servis ve ABD Kongre Polisi tarafından salondan çıkarılmıştı.