MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Televizyon efsanesi Larry King hayatını kaybetti!
ABONE OL
23.01.2021 - 16:15 |

Son dakika: Televizyon efsanesi Larry King hayatını kaybetti!

ABD'nin ünlü televizyonu CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı (Larry King Live) televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Son dakika: Televizyon efsanesi Larry King hayatını kaybetti!

Ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. 50 binden fazla röportaja imza atan Larry King, üniversite eğitimi almamıştı. 

Otomobilin üzerinde kanlı kefen polisi alarma geçirdiİstanbul Esenyurt'a, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan manken yerleştiren araç polisi alarma geçirdi. Özcan Tuncer, adlı sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kanlı kefenle modifiye yapılan otomobil ise trafikten men edildi. Tuncer, ilgi çekmek için yaptım dese de ceza yemekten kurtulamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Larry King kimdir? Larry King kaç yaşında, neden öldü? İşte Larry King'in oynadığı filmler

Larry King kimdir? Larry King kaç yaşında, neden öldü? İşte Larry King'in oynadığı filmler

İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

Otomobilin üzerinde kanlı kefen polisi alarma geçirdi

Otomobilin üzerinde kanlı kefen polisi alarma geçirdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet