23.01.2021 - 16:15 |
Son dakika: Televizyon efsanesi Larry King hayatını kaybetti!
ABD'nin ünlü televizyonu CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı (Larry King Live) televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. 50 binden fazla röportaja imza atan Larry King, üniversite eğitimi almamıştı.
Otomobilin üzerinde kanlı kefen polisi alarma geçirdiİstanbul Esenyurt'a, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan manken yerleştiren araç polisi alarma geçirdi. Özcan Tuncer, adlı sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kanlı kefenle modifiye yapılan otomobil ise trafikten men edildi. Tuncer, ilgi çekmek için yaptım dese de ceza yemekten kurtulamadı.