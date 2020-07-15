MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah istifa etti
ABONE OL
15.07.2020 - 19:54 | | AA

Son dakika... Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah istifa etti

Gelen son dakika haberine göre; Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ın, Cumhurbaşkanı Kays Said'e istifasını sunduğu belirtildi.

Son dakika... Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah istifa etti

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Açıklamada, Tunus'un çıkarlarının tüm değerlendirmelerin üstünde tutulması gerektiği vurgulanarak, görüşmede mevcut siyasi krizden çıkmanın yollarının ele alındığı aktarıldı.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Said'in Başbakan Fahfah'ın istifa dilekçesini teslim aldığı, sorunların Anayasa'ya uygun bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Fahfah'ın istifasını kabul edip etmediğine dair bilgiye ise yer verilmedi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan Fahfah'tan istifasını istediği belirtilmişti.

Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin hükümetten güvenoyunu çekme kararı aldığı belirtilmişti.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

İlyas el-Fahfah, 27 Şubat'tan bu yana, Nahda, Demokratik Akım, Halk Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Blokundan oluşan koalisyon hükümetine başkanlık ediyor.

TBMM'de "demokrasi nöbeti" başladıGençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcuların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaki "demokrasi nöbeti" başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Tüm camilerde saat 00:13’te sela okunacak

Son dakika... Tüm camilerde saat 00:13’te sela okunacak

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti

Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti

Sıradaki Haber