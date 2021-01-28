Son dakika... Utanç verici! Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti, bugün mahkemeye çıktı

35 yaşındaki Kandice Berber'in reşit olmayan çocuğu bir tarlaya götürdüğü, bir balya samanının yanında boynundan öptüğü ve ilişkiye girmeden önce önce kulağına "Şimdi ne yapmak istiyorsun?" dediği öğrenildi

Üç çocuk annesi Barber'ın avukatı, öğretmenin çocukla ilişkiye giremeyecek kadar kısa olduğunu iddia etti.

Barber is takviminin onunla yatamayacak kadar 'dolu' olduğunu öne sürdü.

Çocuğu mesaj bombardımanına tutan Barber, "Göğüslerden hoşlanır mısın?" diye mesaj atarak yatakta cinsel içerikli oyuncaklarla çevrili bir fotoğrafını yollamıştı.

Bu, Barber'ın Eylül-Ekim 2018 arasında Snapchat'ten üstsüz resimlerini çocuğa gönderdiği için mahkum edildikten sonraki ikinci duruşmasıydı, ancak bir çocuğun güvenini kullanarak cinsel aktiviteye girmesine neden olmaktan veya kışkırtmaktan beraat etti.

Barber, 10 saat 39 dakikalık jüri tartışmasının ardından kararlar açıklandığında hiçbir duygu göstermedi.

Yan odada yargılamaları uzaktan izleyen teslimat işçisi kocası Daniel, 'suçlu' kararının ardından öfkelenerek "Bu bir şaka" diye konuştu. Barber mahkeme çıkışında görüldüğü anda kocası giderek elini tuttu.

Yargıç Barber'a şunları söyledi: 'Hemen ceza vermeyeceğim. Duruşma avukatınız Bayan Chbatt'ın hazır bulunması gerektiğini kesinlikle kabul ediyorum.

Sizi şimdilik kefaletle serbest bırakıyorum. Sonraki duruşmaya katılmadığınız takdirde, ikinci bir teslim olmama suçu işleyeceksiniz ve bunun sonucunda polis sizi tutuklayıp zorla getirebilir."