Son dakika... Washington Anıtı kapatıldı!

Park Hizmeti, web sitesinde yayınlanan açıklamada, tehditlerin "tören etkinliklerinin yürütülmesinde olası engelleme girişimlerini" içerdiğini söyle

"Buna yanıt olarak, Ulusal Park Servisi, Washington Anıtı turlarını 11 Ocak 2021'den 24 Ocak 2021'e kadar askıya alacak ve aşağıdaki durumlarda da Ulusal Alışveriş Merkezi ve Anıt Parkları içindeki yollara, park alanlarına ve tuvaletlere kamu erişiminin geçici olarak kapatılmasını sağlayabilecek.

Bu önlemler, kamu güvenliğini ve park kaynaklarını korumak için gerekli. "