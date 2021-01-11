MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Washington Anıtı kapatıldı!
ABONE OL
11.01.2021 - 19:01 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Washington Anıtı kapatıldı!

ABD Ulusal Park Hizmeti, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington Anıtı'nı, geçen hafta ABD Kongre Binası isyanına karışan grupların, Başkan seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlamasını engellemek için harekete geçebileceğine ilişkin tehditler nedeniyle kapattığını söyledi.

Son dakika... Washington Anıtı kapatıldı!

Park Hizmeti, web sitesinde yayınlanan açıklamada, tehditlerin "tören etkinliklerinin yürütülmesinde olası engelleme girişimlerini" içerdiğini söyle

"Buna yanıt olarak, Ulusal Park Servisi, Washington Anıtı turlarını 11 Ocak 2021'den 24 Ocak 2021'e kadar askıya alacak ve aşağıdaki durumlarda da Ulusal Alışveriş Merkezi ve Anıt Parkları içindeki yollara, park alanlarına ve tuvaletlere kamu erişiminin geçici olarak kapatılmasını sağlayabilecek.

Bu önlemler, kamu güvenliğini ve park kaynaklarını korumak için gerekli. "

İkinci kattan düşüp yaralandıAydın'ın Nazilli ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 9 yaşındaki Kemal Arap, ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkutan heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Korkutan heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Aydın'da feci olay! Çamaşırlığın ipi kopunca aşağı düştü

Aydın'da feci olay! Çamaşırlığın ipi kopunca aşağı düştü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet