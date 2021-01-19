Son gün mesaisi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, başkanlık görevindeki son gününde yaklaşık 100 kişiye af çıkaracağı öne sürüldü. CNN International’ın özel haberine göre, Trump’ın son döneminde büyük bir hızla çıkardığı aflar, yarınki devir teslim töreninin arifesinde doruğa çıkacak. CNN’e konuşan kaynaklar, Beyaz Saray’ın af listesini tamamlamak için Pazar günü bir toplantı yaptığını söyledi.

Trump’ın bugün yayımlamak üzere 100’den fazla af ve ceza indirimi içeren geniş bir liste hazırladığı, şimdiki halde kendisi için af çıkarmamayı tercih ettiği ifade ediliyor. Daha önce Beyaz Saray danışmanları, Trump’ın danışmanlarıyla özel sohbetlerinde olağanüstü bir adım atıp kendisi için af çıkarmayı ele aldığını, ancak yönetiminden bazı yetkililerin Trump’ı kendi kendini affetmemesine, bunun kendisini suçlu göstereceğine dair uyardığını aktarmıştı. Medyaya konuşan kaynaklar, Trump’ın şimdiki halde, kendisi ve aile üyeleri için önleyici af çıkarmayı planlamadığını kaydetti. ABD’li pek çok yetkili Trump’ın kendisine af çıkarmasının anayasaya aykırı olacağını belirtiyor.

Habere göre, onlarca sağlık dolandırıcılığından hüküm giyip cezaevinde bulunan Palm Beach’in önde gelen göz doktoru Salomon Melgen de aftan yararlanacak. Listede beyaz yakalı suçlular ve rapçilerin de bulunduğu öne sürülüyor.

Yangın paniği

Bugün Trump’ın görevdeki son tam günü. Yarın seçilmiş Başkan Joe Biden’ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, Beyaz Saray’dan ayrılıp Florida eyaletinin Palm Beach kentinde kendisine ait Mar-a-Lago Kulübü’ne gidecek. Başkanlığı yarın öğle saatinde bitecek.

Öte yandan Biden’ın yemin töreni için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Washington’da, Kongre binası yakınlarında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kongre yakınlarında dumanların yükselmeye başlamasının ardından yerleşkeye giriş çıkışlar durduruldu. Biden’ın yemin töreni için yapılan provalar da yarıda kesildi. Dumanların, Kongre yerleşkesi yakınlarında evsizlerin kaldığı bir alanda çadırların tutuşmasıyla çıkan yangından dolayı olduğunun anlaşılması üzerine durum normale döndü.

Ayrıca hafta sonu sıkı güvenlik önlemleri alınan eyaletlerin başkentlerinde küçük çaplı, bazılarına silahlı göstericilerin katıldığı Trump yanlısı gösteriler düzenlendi.

‘İçeriden saldırı’ soruşturuluyor

Joe Biden’ın başkanlık yemin töreninde görev alacak yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafızın, “içeriden saldırı” ihtimali de dahil potansiyel tehditlere karşı FBI tarafından yeniden güvenlik taramasından geçirildiği bildirildi. Associated Press haber ajansında konuşan ABD Ordu Sekreteri Ryan McCarthy, 20 Ocak’taki yemin töreni için alınan tedbirleri değerlendirdi. Yemin töreninin olaysız geçmesi için çalıştıklarını kaydeden McCarthy, birliklerin “içeriden saldırı” ihtimali de dahil, olası tehditlere karşı eğitim aldıklarını belirtti. Operasyon kapsamında, tören sırasında Washington’da konuşlandırılacak Ulusal Muhafız gücünde görevli 25 bin kişinin sicilleri, tek tek ayrıntılı şekilde inceleniyor.