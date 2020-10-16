Sosyal medya savaşı

“New York Post” gazetesi, ele geçirdiği Hunter Biden’a ait olduğu iddia edilen elektronik postalarda, Biden’ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlunun Ukraynalı enerji şirketi “Burisma” ile ilişkisini ortaya çıkarmıştı. Facebook Sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada, söz konusu haberin “doğru bilgi içerme” standartlarına uygunluğunu incelediklerini, bunu yaparken de haberin yayılmasını azalttıklarını belirtti. Twitter ise söz konusu haberle ilgili bağlantıların ya da görsellerin paylaşılmasını engellediğini duyurarak, bu haberin şirketin “hacklenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması” ilkesine aykırı olduğunu savundu.

‘Seçime müdahale’

Sosyal medya platformlarının bu adımına Cumhuriyetçiler ve Donald Trump’ın seçim ekibinden tepki geldi. Trump’ın kampanya ekibi sosyal medya platformlarını ABD’deki seçime müdahale etmekle suçladı. Başkan Trump ise, Çarşamba günü seçimin kritik eyaletlerinden Iowa’da, Des Moines kentindeki havaalanında miting düzenledi. Iowa’da Demokrat aday Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Çin ve Rusya ile ilişkilerini eleştiren Trump, Biden’ın eski başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı sayesinde Çin, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerden milyonlarca dolar para aldığını öne sürdü. Trump, “Amerika soyulurken Biden’lar zengin oldu” dedi.

Trump’ın oğlu da hastalığı atlattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, 14 yaşındaki oğlu Barron’ın da koronavirüs kaptığını ve atlattığını duyurdu. Melania Trump, Beyaz Saray internet sitesinde yayımlanan, “Kovid-19 ile kişisel tecrübem” başlıklı yazıda, oğlunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla “korktuğunun başına geldiğini” söyledi. First Lady, “Şanslıydık ki, o güçlü bir genç çocuk ve semptom göstermedi” diyerek anlattı.