Sosyal mesafe şoku...Polis düğünü bastı!

Metropolitan polis memurları Salı akşamı bir düğün salonunda büyük bir toplaşma ihbarı aldı.

Salona gelen polis, düğüne gelen misafirlerin sosyal mesafeyi umursamadan kutlama yaptıklarını gördü.

Polis şefi Peter Gardner, tedbirlerin bu şekilde delinmesinin ‘tehlikeli ve aptalca’ olduğunu söyledi. Misafirlerin bir kısmının ayrılarak kapasitenin yasal seviyeye indirilmesi istendi.

Gardner ayrıca mekan sahibinin kuralları uygulamak için hiçbir çaba göstermediğini söyledi.

Yeni tedbirler gereği düğünlere sadece 15 kişi katılabiliyor.

Sıuthall’da bulunan Tudor Rose’un sahibi, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 10 bin pound (10 bin TL) ceza ödeyecek.