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06.05.2020 - 01:26 | | AA

Sosyal mesafeye uymayan bilim kurulu üyesi istifa etti

İngiltere’de yeni tip corona virüsle mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralını ihlal eden bilim kurulu üyesi, kuruldaki görevinden istifa etti.

Sosyal mesafeye uymayan bilim kurulu üyesi istifa etti

Londra merkezli Imperial College’da salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, İngiltere’de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren bilim kurulundaki görevini bıraktı.

Ferguson’ın, sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak evlilik dışı ilişkide olduğu bir kadını iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

İngiliz basınındaki haberlerde kadının, başka biriyle evli olduğu, kocası ve çocuğuyla güney Londra'da yaşadığı belirtilmiş, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ettiği ifade edilmişti.

The Telegraph gazetesine istifasıyla ilgili açıklama yapan Ferguson, "hatasını kabul ettiğini" söyledi.

Ferguson, davranışına gerekçe olarak Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantinaya aldığını ve onun ardından da hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi.

Raporu, hükümet politikasını değiştirtmişti

Matematiksel Biyoloji uzmanı da olan Ferguson, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınmaması halinde ülkedeki ölü sayısının 500 bine kadar çıkabileceğini iddia eden bilimsel raporun mimarı olarak biliniyor.

Imperial College’da hazırlanan rapor, salgının başlangıcında “sürü bağışıklığı” stratejisini benimseme eğilimindeki İngiliz hükümetinin tutum değiştirmesine yol açmıştı.

İngiliz medyasında sık sık beyanatları yer alan Ferguson’ın halka tedbirlere uymanın önemini anlatırken, kendisinin kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tepki çekmişti.

Sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle Ferguson'a, "Prof. Sokağa Çıkma Yasağı" lakabı takılmıştı.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıTürkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye Covid-19 tanısı konulduğu, 59 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 129 bin 491 ve can kaybının 3 bin 520 olduğu açıklandı.Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 283 test yapıldı, 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
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