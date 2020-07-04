Sosyeteden hapse uzanan bir hayat

Çevresindeki zengin, nüfuzlu erkeklere cinsel ilişki için 18 yaşından küçük kızları götüren ABD’li milyarder finansçı Jeffrey Epstein (66), pedofili ve fuhuşa zorlama suçlarından yattığı cezaevinde 10 Ağustos 2019’da intihar etti. Epstein’in suç ortağı olarak aranan eski sevgilisi “Madam” lakaplı Ghislaine Maxwell (58) ise önceki gün ABD’de tutuklandı. İngiltere sosyetesinin gözdesiyken Jeffrey Epstein’in “en iyi arkadaşı” rolünü benimseme kararıyla başka birine dönüşen ve sonunda cezaevine düşen Ghislaine Maxwell’in hayatı film gibi...

Nereden nereye!

Ghislaine Maxwell’in Jeffrey Epstein’e küçük yaştaki “kurbanlarını” getiren kadın olarak suç ağının merkezinde yer aldığı belirtiliyor. “Madam” aslında “İsrail ajanı” olduğu söylenen, üç çocuk babası İngiliz medya patronu Robert Maxwell’in “favori” çocuğuydu. Epstein ile tanışmadan önce de İngiliz sosyetesinde adından söz ettiren bir genç kızdı. Fransa’da doğan Ghislaine Maxwell, İngiltere’de seçkinlerin yatılı okulu Marlborough Koleji’ni bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi’ne gitti. 20’li yaşlarındayken, 80’li yıllarda “güçlü kadınların” yer aldığı “Kit Kat Club’a” üyeydi.

Psikolojik sorunlar

Babasının gazetesi The European’da çalışan ve yine babasının sahibi olduğu Oxford United Futbol Kulübü’nde yöneticilik yapan Ghislaine Maxwell’in hayatı, yolsuzluk skandallarına imza atan babasının 1991 yılında gizemli ölümünün ardından değişti. Maxwell ile Epstein’in ilişkisi de, “Madam’ın” hayatında bir rol model olan babasının ölümü sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı sürece denk gelen 90’lı yıllarda gelişti.

‘Arkadaş’ olmayı seçti

ABD’nin New York kentine taşınan Maxwell, Epstein ile tanıştığında 30 yaşındaydı. Maxwell’in arkadaşları, onun Epstein’in babasına benzerliğinden çok etkilendiğini belirterek, “Babasının ölümünden sonra bir enkaza dönüşmüştü. Epstein onu kurtardığı için hayatında hep özel biri oldu. Ama bu aşk, Epstein’in diğer kadınlarla ilişkisi nedeniyle arkadaşlığa dönüştü” dedi.

İddiaya göre, Maxwell aşık olduğu Epstein’in ayrılmamak için onunla “arkadaş” olmayı seçmek zorunda kaldı. Bu arkadaşlık fuhuş batağında kirlendi.

Özel dosyası vardı

Hep çok etkili bir sosyal çevreye sahip olan ve dünyanın en güçlü, en zengin kişilerini tanıyan Ghislaine Maxwell, 90’lı yıllarda Epstein’in “seks ajandası”nı yöneten kişi haline geldi. Maxwell’in, reşit olmayan kızların bilgileri ve özel fotoğraflarının yer aldığı bir dosyasının olduğu, seçtiği kızları cinsel istismarda bulunmaları için Epstein’e ve düzenledikleri partilerdeki prestijli davetlilere sunduğu iddia ediliyor.

Ne ile suçlanıyor?

Ghislaine Maxwell, 1994 ile 1997 yılları arasında Londra, New York, Florida ve New Mexico’da üç reşit olmayan kızı maddiyat karşılığında elinde tutarak Jeffrey Epstein’e sunmak ve kızları Epstein’in cinsel sömürüsüne maruz bırakmakla suçlanıyor.

Ayrıca, bir cinsel istismar davasında yalancı şahitlik yaptığı da iddia edilen Maxwell, suçlu bulunması durumunda en az 10 yıl hapis cezası alacak.

Cinsel suçlardan mahkum edilen Epstein’in onlarca çocuğa tacizde bulunduğu belirtilirken, Maxwell’in de yer aldığı geniş bir seks ağı olduğu bildirildi.

Nasıl gizlendi

En son Ağustos 2019’da, Jeffrey Epstein’ın hapishanede intihar etmesinden 10 gün sonra, ABD’de Los Angeles’taki bir restoranda görülen Ghislaine Maxwell ardından sırra kadem basmıştı. Önceki gün ABD’nin New Hampshire eyaletinde 1 milyon dolarlık villasında FBI tarafından yakalanan ve tutuklanan ‘Madam’ın villayı geçtiğimiz aralık ayında satın aldığı öğrenildi. Ödemeyi de yerinin tespit edilememesi için bir şirket aracılığıyla nakit olarak yaptığı ortaya çıktı. Ghislaine Maxwell’in arandığı süre boyunca en az iki kez yer değiştirdiği, telefon numarasını ve e-posta adresini de değiştirdiği belirtildi. Kargo paketleri için sahte isim kullanan Maxwell’in 15 banka hesabında da para transferleri yaptığı belirlendi.

Prens’e ‘ifade ver’ baskısı

Maxwell’in tutuklanmasının, Epstein-Maxwell ikilisi tarafından getirilen reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan İngiliz Prens Andrew’u ifade vermeye zorlayacağı belirtiliyor. ABD polisinin ifade çağrısına olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew’a baskılar artıyor. Maxwell’in de bildiklerini anlatması halinde Prens’in iyice zor duruma düşeceği söyleniyor. Epstein’in kurbanlarından Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Prens Andrew ile 3 kez cinsel ilişkiye girdiğini açıklamıştı. Diğer kurban Caroline Kaufman ise 2010 yılında Epstein’in tecavüzüne uğradığında yan odada Prens’in kaldığını öne sürmüştü. İngiliz kraliyeti zor durumda kalırken, Prens ifade verme talebini reddetmişti.