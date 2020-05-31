SpaceX Crew Dragon uzay yolculuğu canlı izle... NASA canlı yayın

Crew Dragon dün Falcon-9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Crew Dragon saat 17.30 gibi otomatik olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlenecek. Yüz binlerce kişi bu tarihi ana şahitlik ederken henüz izleyemeyenler ise canlı yayını araştırıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, herhangi bir sorun çıkmadığı sürece astronotların müdahalesi gerekmeyecek.

Doug Hurley ve Bob Behnken, 19 saat sürmesi beklenen yolculuk sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara ve Rus kozmonotlara katılacaklar. İstasyondaki görevleri 4 ay sürebilir.

Önce Çarşamba gerçekleşmesi planan sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kala durdurulmuştu.

NASA'ın tarihinde bir ilk

NASA, uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Daha önce hiç uzay yolculukları için özel bir şirketle anlaşmamıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ile NASA 2,6 milyar dolarlık sözleşme yaptı. Sözleşme kapsamında şirket uzay istasyonuna altı astronot seferi düzenleyecek.

Hurley ve Behnken'in misyonları başarılı olursa bir sonraki uzay yolculuğu Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek.

Boeing şirketi de NASA ile bir sözleşme yaptı ama zamanlama olarak SpaceX'in bir yıl gerisinden geliyor.

Fırlatmadan kısa bir süre önce SpaceX ekibi astronotlara teşekkür ederek, "Bu güzel gezegenin manzarasının tadını çıkarın" demişti.

Astronotlardan Hurley de, "ABD'yi yeniden uzaya araç gönderme işinin bir parçası yapan bu devasa çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yörüngeye ulaşınca haberleşiriz" yanıtını verdi.

Hava durumu uzmanları bugün de hava koşullarının riskli olabileceği tahmininde bulunuyordu. Ancak koşulların elverişli olmasına karar verilmesinin ardından fırlatma işlemi tamamlanmış oldu.