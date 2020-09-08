Sudan Hakkında Bilgiler; Sudan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülkenin resmi bayrağı yeşil, siyah, kırmızı ve beyaz renklerinden oluşur. Afrika dilinde Sudan'ın sözlük anlamı ''Siyah'' olduğu için bayrakta siyah renge yer verilmiştir. Yeşil ve kırmızı ise Pan Afrikan ülkelerinin ortak rengidir. Bayrakta yer alan beyaz, bolluğu, barışı ve bağımsızlığı temsil eder. Sudan bayrağı 20 Mayıs 1970 tarihinde kabul edilmiştir.



Büyük Britanya'nın kolonisi olduğu dönemde (1899 - 1956) yeşil zemin üzerinde bir hilal ve üç yıldız simgesi yer almaktaydı. Ülkenin 1956 - 1970 yılları arasında kullandığı bayrağın renkleri sarı, mavi ve yeşildi. Sudan Cumhuriyeti toplam 16 eyaletten oluşur. En büyük eyaletleri arasında El Cezire, Batı Darfur, Sennar, Kassala ve Nil Nehri Eyaletleri yer alıyor. Ülkenin en kalabalık şehirleri ise Hartum, El Kadarif, Wau, Nyala ve Vad Medeni'dir. Sudan, yer altı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Altın, gümüş, bakır, çinko ve kurşun, en çok çıkarılan madenler arasındadır. Ülkenin kuzey kesiminde zengin wollastonit yatakları da bulunuyor.



Sudan Nerededir?



Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Sudan, Kuzey Afrika'da yer almaktadır. Jeopolitik açıdan stratejik bir konumda olan ülkenin sınır komşuları Çad, Mısır, Libya, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile sınır komşusudur.



Sudan Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan verilere göre Sudan Cumhuriyetinin nüfusu 43.849.260'tır. Afrika kıtasının en genç nüfusuna sahip olan ülkede genç nüfus oranı %40'tan fazladır. %99'u Müslüman ülkede nüfusun yarısını Suud Araplar oluşturur. Ülkenin etnik dağılımında Beriler, Fulaniler ve Nubalar yer alıyor. Sudan'da ortalama yaşam süresi erkeklerde erkeklerde 63, kadınlarda 66'dır.



Sudan'ın Başkenti Neresidir?



Sudan Cumhuriyetinin başkenti Hartum'dur. 1881 yılında kurulan kentin yüz ölçümü 22.142 kilometrekaredir. Başkentte imalat, sanayi, ticaret ve turizm sektörleri gelişmiştir. Hartum'un en ünlü yerleri şunlardır: Ulusal Sudan Müzesi, Tuti Adası, Greek Melkite Katolik Kilisesi ve Nil Caddesidir. Şehrin sınırları içerisinde bulunan Nubian Piramitleri, her yıl 2 milyondan fazla yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Başkentte antik dönemden kalma birçok harabe ve tapınak da yer almaktadır. Hartum'un Asya kıtasında birçok kardeş şehri bulunuyor. Bu şehirler Ankara, İstanbul, Saink Petersburg ve Amman'dır.



Omdurman, Sudan'ın yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir. Ülkenin ekonomi ve ticaret merkezi olan kentte Ahlia, Karary, Ahfad ve Omdurman İslam Üniversitesi yer almaktadır.



Sudan'ın diğer yerleşim yerleri ve önemli şehirleri şunlardır: Port Sudan, El Cuneyna, Suakin, Yeni Halfa, Damazin, Bor, El-Hubeyd, Al Fassir, Sennar ve Rabak.



Sudan'ın Para Birimi Nedir?



Ülkenin resmi para birimi Sudan Sterlini'dir. Central Bank of Sudan'ın bastığı ve dağıttığı Sterlin'de en küçük madeni para 50 qirş, en büyük banknot ise 50 cunaih'tir. Sudan Sterlini 2007 yılında tedavüle girdi. Bu tarihten önce ülkede resmi para birimi olarak Sudan Dinarı kullanılıyordu.



Sudan'da Konuşulan Diller



Sudan'ın 2 resmi dili vardır. Bu diller Arapça ve İngilizcedir. Birçok etnik grubun yer aldığı ülkede 130'dan fazla yerel dil konuşuluyor. Toposa, Otuha, Nuer, Murule ve Abukaya, konuşulan yerel diller arasında yer almaktadır. Ülkenin devlet okullarında İngilizce ve Arapça eğitim zorunludur.



Sudan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Sudan arasında sadece 1 saatlik fark vardır. Örneğin Sudan'da saat 14.00 iken Türkiye'de 15.00'dir.