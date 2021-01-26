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26.01.2021 - 01:23 | | AA

Sudanâ€™da döviz yokluÄŸu sebebiyle ithalatÄ±n yapÄ±lamamasÄ± yakÄ±t ve elektrikte krize yol açtÄ±

DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Sudanâ€™da dÃ¶viz yokluÄŸu sebebiyle gerekli ithalatÄ±n yapÄ±lamamasÄ± enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± Ã¼lkede ciddi krize neden oldu. Sudan Enerji ve Maden BakanÄ± Hayri Abdurrahman, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, artan elektrik kesintilerinin yakÄ±t yetersizliÄŸi nedeniyle santrallerde Ã¼retimin durmasÄ±ndan kaynakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Sudanâ€™da döviz yokluÄŸu sebebiyle ithalatÄ±n yapÄ±lamamasÄ± yakÄ±t ve elektrikte krize yol açtÄ±

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Enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade eden Bakan Abdurrahman, tÃ¼p dolum tesisindeki bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve ithalat iÃ§in yeterli dÃ¶vizin bulunmamasÄ± sebebiyle de gaz krizi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â 

Abdurrahman, yakÄ±t krizini birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§Ã¶zme sÃ¶zÃ¼ verdi.Â 

Sudan ekonomisi, son dÃ¶nemde yÃ¼ksek enflasyon ve para birimindeki deÄŸer kaybÄ± gibi nedenlerden dolayÄ± zor bir dÃ¶nemden geÃ§iyor.Â 

Sudan, uzun zamandÄ±r hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, akaryakÄ±t ve ekmek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¼nde ortalama 6-7 saat sÃ¼ren elektrik kesintilerinin protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere sahne oluyor.Â 

Elektrik, akaryakÄ±t ve un ithalatta baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu kalemler olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.Â 

Mutfak tÃ¼pÃ¼ karaborsadan temin edilebilirken, akaryakÄ±t istasyonlarÄ± ile fÄ±rÄ±nlarda uzun kuyruklar oluÅŸuyor.Â 

Sudan'da 19 AralÄ±k 2018'de hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle baÅŸlayan gÃ¶sterilerin Ã¼lke genelinde rejim karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki mÃ¼dahalesiyle 30 yÄ±llÄ±k Ã–mer el-BeÅŸir dÃ¶nemi sona ermiÅŸti.

Mobilya atölyesinde çÄ±kan yangÄ±n evlere de sÄ±çradÄ±Adana'nÄ±n merkez Seyhan ilçesi AkkapÄ± Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Atölyeyi saran alevler, iÅŸyerinin üst katÄ±ndaki iki daireye de sÄ±çradÄ±. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale etti. Söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürülüyor.
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