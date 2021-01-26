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Enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade eden Bakan Abdurrahman, tÃ¼p dolum tesisindeki bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve ithalat iÃ§in yeterli dÃ¶vizin bulunmamasÄ± sebebiyle de gaz krizi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Abdurrahman, yakÄ±t krizini birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§Ã¶zme sÃ¶zÃ¼ verdi.Â

Sudan ekonomisi, son dÃ¶nemde yÃ¼ksek enflasyon ve para birimindeki deÄŸer kaybÄ± gibi nedenlerden dolayÄ± zor bir dÃ¶nemden geÃ§iyor.Â

Sudan, uzun zamandÄ±r hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, akaryakÄ±t ve ekmek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¼nde ortalama 6-7 saat sÃ¼ren elektrik kesintilerinin protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere sahne oluyor.Â

Elektrik, akaryakÄ±t ve un ithalatta baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu kalemler olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.Â

Mutfak tÃ¼pÃ¼ karaborsadan temin edilebilirken, akaryakÄ±t istasyonlarÄ± ile fÄ±rÄ±nlarda uzun kuyruklar oluÅŸuyor.Â

Sudan'da 19 AralÄ±k 2018'de hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle baÅŸlayan gÃ¶sterilerin Ã¼lke genelinde rejim karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki mÃ¼dahalesiyle 30 yÄ±llÄ±k Ã–mer el-BeÅŸir dÃ¶nemi sona ermiÅŸti.