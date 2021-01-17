MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Sudan’daki şiddet olaylarında 48 kişi öldü, 97 kişi yaralandı
ABONE OL
17.01.2021 - 16:20 | | İHA

Sudan’daki şiddet olaylarında 48 kişi öldü, 97 kişi yaralandı

Sudan’da meydana gelen şiddet olaylarında 48 kişinin öldüğü, 97 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Şiddet olaylarının Cuma günü, yerlerinden edilmiş insanların kaldığı bir kampta iki kişi arasında çıkan kavga nedeniyle çıktığı ifade edildi. Şiddet olayları nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sudan’daki şiddet olaylarında 48 kişi öldü, 97 kişi yaralandı

Sudan’ın Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyna kentinde iki kabile arasında yaşanan şiddet olaylarında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 48 kişinin öldüğü belirtildi. Sudan Doktorlar Birliği, çıkan olaylarda en az 97 kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Şiddet olaylarının Cuma günü, yerlerinden edilmiş insanların kaldığı bir kampta iki kişi arasında çıkan kavga nedeniyle çıktığı ifade edildi. Çatışmaların bugün de devam ettiği öğrenildi. Şiddet olayları nedeniyle yerel makamlar eyalet genelinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sudan’da Nisan 2019’da Ömer el-Beşir yönetimi devrilmiş, Ağustos 2019’da askeri-sivil bir ortak yönetim başlatılmıştı.

    Bartın açıklarında Rus gemisi battı! Acı haberler peş peşe geldiGelen bir son dakika haberine göre, Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı. Bartın Valisi Sinan Güner olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var

    İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var

    Talep resmen patladı! Yüzde 143...

    Talep resmen patladı! Yüzde 143...

    TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

    TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Yunan Başpiskoposa kınama

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Yunan Başpiskoposa kınama

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet