Suga'dan Biden ve Yardımcısı Harris'e tebrik

ABD’de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçiminden zaferle çıkan Joe Biden, dün Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile görevi Eski Başkan Donald Trump’tan resmen devraldı. ABD’nin 46. Başkanı olarak göreve başlayan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, sosyal medya hesabından Japonca ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Göreve başlayan Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Japonya ve ABD birbirine sıkı sıkıya bağlı, evrensel değerleri paylaşan müttefiklerdir" ifadelerini kullandı. Suga, iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirmek ve “özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesi” hedefini gerçekleştirmek için Biden yönetimi ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

JAPONYA KAMUOYU ABD’DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR



2. Dünya Savaşı sonrası yapılan güvenlik anlaşması uyarınca dış tehditlere karşı yaklaşık 55 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Japonya, ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Ülkenin yeni yönetimine dair gelişmeler, ortak dış politika hedefleri nedeniyle Japonya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Göreve geldiğinde ABD ittifakının Japonya dış politikasının odağında olmayı sürdüreceğini söyleyen Suga'nın, yeni ABD yönetimiyle Japonya'da konuşlandırılan ABD askerleri için maliyet paylaşımı ve Japonya ile ticaret açığından şikayetçi olan Eski Başkan Donald Trump tarafından başlatılan ticaret müzakereleri gibi konuları ele alması bekleniyor. Biden'in Kuzey Kore ve Çin ilişkilerinde izleyeceği politikalar da Japonya kamuoyunun merakla takip ettiği konuların başında yer alıyor.