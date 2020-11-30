Suikast İran’da tartışma yarattı

İran’ın önemli bilim adamlarından ve nükleer programının mimarlarından olan Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesi, ülkede çeşitli tartışmaların fitilini de ateşledi.

Ülkede reformistlere yakınlığıyla bilinen bazı siyasiler, Fahrizade suikastında İran istihbarat birimlerinin zaafı olduğunu, ABD ve İsrail istihbaratının ülkenin en önemli birimlerine sızdıklarını öne sürdü. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de, Fahrizade’nin öldürülmesinin ardından başlayan istihbarat zaafı tartışmalarını “psikolojik operasyon” olarak nitelendirdi. Rebii, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu tür terör olaylarının ardından büyük bir psikolojik operasyon devreye girer. Bu şekilde istihbarat ve güvenlik kurumları zayıflatılmamalıdır” dedi.

İran Meclisi’ndeki bazı milletvekilleri de, suikast sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarıyı hazırlayanlardan Kirman Milletvekili Muhammed Mehdi Zahidi, suikastın fail ve azmettiricilerinden “ağır intikam” alınmasının da gündemlerinde olacağını söyledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebulfezl Amuyi de, “UAEA denetçileriyle ilgili kamuoyunda endişeler var. Bu nedenle denetimlerin sınırlandırılması talep ediliyor. Bu meşru bir talep” dedi.

‘Teşekkür edilmeli!’

Öte yandan “The New York Times”a konuşan ve yıllardır Fahrizade’nin izlenmesinden sorumlu İsrailli yetkili, “İsrail ihtiyaç olduğu üzere İran’ın nükleer programına karşı harekete geçmeye devam edecek” dedi ve “İran’ın baş nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli” ifadesini kullandı.

Aynı gazeteye konuşan eski CIA yetkilisi Bruce Riedel da, İsrail’e mal edilen suikastı “eşi benzeri görülmemiş operasyon” diye niteledi. Riedel, İsrail’in, nüfusu içinde anadili Farsça olanları etkin şekilde kullanıp İran içinde insanlar üzerinden haber alma ağı ve Azerbaycan’da operasyon üsleri kurduğunu öne sürdü.

Uzaktan kumandalı silahla...

İran yarı resmi Fars Haber Ajansı, Fahrizade suikastının ayrıntılarını yayımladı. Habere göre, sıkılan mermilerin çıkardığı ses nedeniyle duran aracından inen Fahrizade, olay mahalline 150 metre mesafede yolun kenarına bırakılan kamyonetin üzerindeki uzaktan kumandalı otomatik silahtan sıkılan mermilerle vuruldu. 3 merminin isabet ettiği Fahrizade, helikopterle götürüldüğü Tahran’da kurtarılamadı. 3 dakika süren saldırının ardından patlatılan kamyonetin sahibi ise 28 Kasım’da ülkeyi terk etti.

Türkiye’den saldırıya kınama

Türk Dışişleri Bakanlığı, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu menfur cinayeti kınıyor, İran hükümetiyle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz” denildi. Türkiye’nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtilen açıklamada “Söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da, itidal çağrısı yaparak, bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınılmasını istedi. Maas, tarafların, “gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaları” gerektiğini belirtti.