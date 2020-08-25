Süper baba Thor

Çocuklarıyla yakından ilgilenen ve elinden yaralanan oğlunu kucağında taşıyan Hemsworth’u çıplak ayakla yürürken görenler, “Yakışıklı olduğu kadar çok da iyi bir baba” yorumunu yaptı. Hemsworth’un İspanyol aktris eşi Elsa Pataky ile 8 yaşında India adlı bir kızı ve 6 yaşında Sasha ve Tristan adlı ikiz oğulları var.