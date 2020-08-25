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25.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Süper baba Thor

Süper kahraman film serisi “Thor” ile Hollywood’un en başarılı ve yakışıklı aktörleri arasında yer alan Chris Hemsworth, önceki gün Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde 3 çocuğuyla birlikte görüntülendi.

Süper baba Thor

Çocuklarıyla yakından ilgilenen ve elinden yaralanan oğlunu kucağında taşıyan Hemsworth’u çıplak ayakla yürürken görenler, “Yakışıklı olduğu kadar çok da iyi bir baba” yorumunu yaptı. Hemsworth’un İspanyol aktris eşi Elsa Pataky ile 8 yaşında India adlı bir kızı ve 6 yaşında Sasha ve Tristan adlı ikiz oğulları var.

 

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