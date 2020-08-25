25.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Süper baba Thor
Süper kahraman film serisi “Thor” ile Hollywood’un en başarılı ve yakışıklı aktörleri arasında yer alan Chris Hemsworth, önceki gün Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde 3 çocuğuyla birlikte görüntülendi.
Çocuklarıyla yakından ilgilenen ve elinden yaralanan oğlunu kucağında taşıyan Hemsworth’u çıplak ayakla yürürken görenler, “Yakışıklı olduğu kadar çok da iyi bir baba” yorumunu yaptı. Hemsworth’un İspanyol aktris eşi Elsa Pataky ile 8 yaşında India adlı bir kızı ve 6 yaşında Sasha ve Tristan adlı ikiz oğulları var.
Corona virüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandıManisa'nın Kula ilçesinde, corona virüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek covid-19 servisine yatırıldı. İzmir'den otobüse binen kişinin Erzurum'a gideceği öğrenildi.