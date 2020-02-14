MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Süper kahraman farkıyla rekor
ABONE OL
14.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Süper kahraman farkıyla rekor

ABD ekonomi dergisi Forbes, “Hollywood’un en fazla kazanan oyuncuları” listesini açıkladı.

Süper kahraman farkıyla rekor

Erkeklerde, Dwayne Johnson 89.4 milyon dolarlık gelirle 2019’un en fazla kazananı oldu. Johnson’ın “Jumanji: Yeni Seviye” filminden büyük gelir elde ettiği, “Ballers” dizisinden ise bölüm başı 700 bin dolar aldığı belirtildi. Kadınlarda ise Scarlett Johansson, 56 milyon dolarlık gelirle zirveye oturdu. Yıldız oyuncunun gelirinin büyük kısmını süper kahraman filmi “Black Widow”dan elde ettiği açıklandı. 

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Niğde, Aksaray ve Nevşehir'de bugün okullar tatil edildi mi? 14 Şubat Niğde, Aksaray ve Nevşehir'de okullar tatil mi?

Niğde, Aksaray ve Nevşehir'de bugün okullar tatil edildi mi? 14 Şubat Niğde, Aksaray ve Nevşehir'de okullar tatil mi?

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Sıradaki Haber