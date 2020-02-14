Süper kahraman farkıyla rekor

Erkeklerde, Dwayne Johnson 89.4 milyon dolarlık gelirle 2019’un en fazla kazananı oldu. Johnson’ın “Jumanji: Yeni Seviye” filminden büyük gelir elde ettiği, “Ballers” dizisinden ise bölüm başı 700 bin dolar aldığı belirtildi. Kadınlarda ise Scarlett Johansson, 56 milyon dolarlık gelirle zirveye oturdu. Yıldız oyuncunun gelirinin büyük kısmını süper kahraman filmi “Black Widow”dan elde ettiği açıklandı.