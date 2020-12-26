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26.12.2020 - 22:10 | | DHA

Süpermen kostümlü dehÅŸet! Önce arkadaÅŸÄ±nÄ± öldürdü sonra...

Ukrayna'da SÃ¼permen hÄ±rkasÄ± giymiÅŸ 26 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸi, arkadaÅŸÄ±nÄ± boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Ä°zlerini Ã¶rtmeye Ã§alÄ±ÅŸan katil zanlÄ±sÄ±, Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸinin oda arkadaÅŸÄ± ve annesini de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. ZanlÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Süpermen kostümlü dehÅŸet! Önce arkadaÅŸÄ±nÄ± öldürdü sonra...

Olay, UkraynanÄ±n Donetsk bÃ¶lgesindeki Slavyansk kentinde meydana geldi. SÃ¼permen hÄ±rkasÄ± giymiÅŸ 26 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸi, bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n dÃ¼kkanÄ±na giderek onunla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Daha sonra arkadaÅŸÄ±nÄ± iple boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Polisten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n izlerini Ã¶rtmek iÃ§in Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸinin oda arkadaÅŸÄ±nÄ± ve annesini de Ã¶ldÃ¼rerek olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. ZanlÄ± polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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SÃ¼permen kostÃ¼mlÃ¼ dehÅŸet Ã–nce arkadaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ sonra...

ÅžiÅŸliâ€™de dükkana dalan araç dehÅŸeti yaÅŸattÄ±Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de geçtiÄŸimiz günlerde yaÅŸanan dehÅŸet kaza anlarÄ± kameralara saniye saniye yansÄ±dÄ±.
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