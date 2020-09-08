Surinam Hakkında Bilgiler; Surinam Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Surinam, 1975’de Hollanda Krallığından ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. 1975’de göndere çekilen bayrak günümüzde hala kullanılmaktadır. Bayrağın üst ve alt tarafında yatay yeşil şerit bulunuyor. Tam ortada kalın bir kırmızı şerit bulunuyor. Yeşil ve kırmızı şeritlerin arasında beyaz şerit bulunuyor. Bayrağın tam ortasında kırmızı rengin üstünde sarı bir yıldız bulunuyor. Paramaribo, Brokopondo, Coronie, Nickerie, Saramacca, Wanica, Conmewijne, Marowijne, Para, Sipaliwini ülkenin en çok ziyaret edilen şehirleridir.



Surinam Nerededir?



Surinam, Güney Amerika’nın kuzey uç kısmında bulunuyor. Ülkenin kuzey kısmı Kuzey Atlantik Okyanusu ile çevrilidir. Doğuda Fransız Guyanası, Güneyde Brezilya ve Batıda da Guyana ile komşudur.



Ülke, 156 bin kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Amazon ormanları bu ülkede başlamaktadır. Kıyı bölgesi, savana kuşağı ve tropikal ormanları olarak üç bölgeye ayrılıyor. Wilhelmina Dağı, ülkenin en yüksek noktasıdır. Maroni, Surinam, Counrantyne ülkenin akarsularıdır. Surinam’da tropikal iklim hakimdir. Ülkede korkutucu derecede yüksek nem vardır.



Surinam’ın en büyük gelir kaynağı boksittir. İhracatının %70’ini bu maden oluşturuyor. Halkın geçim kaynağı ise tarımdır. Tarımcılık daha ziyade kıyı şeridinde yapılıyor. Tropikal ormanlar nedeniyle, kereste ihracatı da gelir kaynağını oluşturuyor.



Ülkede tarifeli seferler yapan 5 havaalanı bulunuyor. Fakat Türkiye’den Surinam’a direk seferler bulunmuyor. En az 2-3 aktarma yaptıktan sonra bu ülkeye gidebiliyorsunuz.



Surinam, kıtanın en küçük devleti olmasına rağmen, UNESCO Dünya Mirasına giren yerleri, doğal güzellikleri ve zengin kültürel dokusuyla ilgi gören ülkelerden biridir.



Dünya Mirası listesinde yer alan Paramaribo, liman kasabası Coronie, ülkenin en büyük Hindu tapınağı Arya Dewaker, Galibi Coppename Doğa Koruma Alanı, Brownsberg Tabiat Parkı ülkenin öne çıkan gezilecek yerleridir.



Surinam Nüfusu Ne Kadardır?



Surinam’ın nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 586.632 kişidir. Yıllık nüfus değişim oranı %0,9’dur. Kilometre başına düşen kişi sayısı da 4’tür. Kıtanın en fazla Müslüman nüfus oranına sahiptir. Ülkede ortalama yaşam oranı 72,5 yıldır.



Nüfusun %27’sini Hintliler, ’ini Kreoller, ’ini Cavalılar, ’ini Marunlar, ’ünü Melezler, %4’ünü Yerli Kızılderililer, %2’sini Çinliler, %1’ini Avrupalılar oluşturuyor.



Surinam Başkenti Neresidir?



Surinam’ın başkenti Paramaribo şehridir. Surinam Nehri kıyısında kurulmuştur. Şehir; "Avrupa etkisiyle yerel elementleri birleştirdiği" için 2002’den beri UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Şehrin önemli tarihi yapıları arasında 16. yüzyıldan kalma Fort Zeelandia ve ahşap Sint Petrus ve Paulus Katedrali yer alıyor.



Uzun yıllar Hollanda’nın sömürgesinde kaldığı için şehir adeta küçük bir Hollanda görünümündedir. Bağımsızlık Meydanı şehrin simgesi durumundadır. Bu meydanda 18. yüzyıldan kalma Başkanlık Sarayı ve birçok sömürge binası bulunuyor. Fort Zeelandia ilk sömürge binası olarak öne çıkıyor. Bu binanın içinde Stichting Surinam Müzesi sömürge dönemine ışık tutuyor.



Saint Peter & Paul Katedrali, Neveh Shalom Sinagogu, Keizerstraat Camii ve şehrin en işlek caddesi olan Merkez Pazarı gezilecek yerler arasındadır.



Surinam Para Birimi Nedir?



2004’den beri ülkenin ulusal para birimi Surinam Dolarıdır (SRD). Bir Surinam Doları 0,99 Türk Lirasına eşittir.



Surinam Resmi Dili Nedir?



Surinam’ın resmi dili Felemenkçedir. Bu dil iş dünyası ve eğitim alanında kullanılıyor. Yerel halkın çoğunluğu Sranan dilini kullanıyor. Bu iki dil dışında; Tongo, Hindi, İngilizce, Sarnami, Javaca, Endonezce, Bhoipuri, Hakka, Cantonese, Saramaccan, Paramaccan, Ndyuka, Kwinti, Matawai, Cariban ve Arawakan konuşulan diğer dillerdir.



Surinam ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Surinam, saat bakımından Türkiye’den 6 saat geridedir. Buna göre Surinam’da saatler 01.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de saat 07.00’dır.