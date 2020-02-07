Son dakika | Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye hava sahasında facianın eşiğinden dönüldü

İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen saldırıda bir yolcu uçağının tehlikeye düşerek zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam’a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, "İsrail’in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptı" dedi.

Açıklamada ayrıca, İsrail jetlerinin Suriye hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığına dikkat çekildi. İsrail’in saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, "İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri’nin yaygın bir uygulaması haline geldi" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Eylül 2018'de gerçekleşen benzer bir olayda, Suriye'de Hmeymim Hava Üssü yakınında içinde 15 asker bulunan bir Rus Il-20 keşif uçağı radardan kaybolmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, keşif uçağının kaybolması, dört İsrail F-16 jetinin Lazkiye'deki Suriye hedeflerine saldırısı ile aynı anda meydana geldi.

Bakanlık, İsrail pilotlarının Rus uçağını kalkan olarak kullandıklarını, böylece Suriye hava savunma birimlerinin saldırısına maruz kaldıklarını ve Suriye S-200 füzesinin İsrail uçaklarını püskürtmeye çalışırken sonunda Rus uçağını düşürdüğünü belirtti. Olay sonrasında 15 Rus askeri askeri hayatını kaybetti.