‘Suriye ve Rusya savaş suçu işledi’

İdlib ve çevresinde Nisan 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında sivil hedeflere yönelik hava ve kara operasyonlarını inceleyen HRW, 167 sayfalık bir rapor yayınlayarak bölgedeki duruma dikkat çekti. Operasyonlarda okul ve hastanelerin dahi sistematik olarak hedef alındığı ifade edilen raporun “İdlib’de Hayatı Hedef Almak” başlıklı bölümünde, 46 bombalı saldırı incelendi.

‘Kasten vuruyorlar’

Yüzlerce fotoğraf, uydu görüntüsü ve ayrıca uçuş kayıtlarına yer verilen raporda saldırıların “açıkça savaş suçu olduğu, insanlığa karşı suç anlamına geldiği” kaydedildi.

Örgütün Genel Direktörü Kenneth Roth, Reuters TV’ye yaptığı açıklamada, “Hastaneleri, okulları, çarşıları, yerleşim yerlerini vuruyorlar. Yanlışlıkla ya da güya teröristleri hedef almak isterken de değil, kasten” diye konuştu. Moskova ve Şam yönetimi, bölgede sivilleri ayrım gözetmeden bombaladıkları iddiasını reddederken, HRW aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye rejimi Başkanı Beşar Esad’ın aralarında bulunduğu 10 üst düzey Rus ve Suriyeli sivil ve askeri yetkilinin isimlerini yayınlayarak, saldırılardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.