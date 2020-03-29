MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Suriye'de corona virüs kaynaklı ilk ölüm
ABONE OL
29.03.2020 - 19:20 | | AA

Suriye'de corona virüs kaynaklı ilk ölüm

Beşşar Esad rejimi, Suriye'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığını duyurdu.

Suriye'de corona virüs kaynaklı ilk ölüm

 

Esad rejiminin sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, "Acil servise kaldırılan bir kadın hayatını kaybetti. Yapılan tetkikler sonucu kadında Kovid-19 tespit edildi ve virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının 9'a yükseldiği de kaydedildi.

Esad rejimi kontrolündeki bölgelerde vaka sayısının açıklanan rakamlardan daha yüksek olmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 131 oldu, toplam vaka sayısı da 9217'ye yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 131 oldu, toplam vaka sayısı da 9217'ye yükseldi

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 131 oldu, toplam vaka sayısı da 9217'ye yükseldi

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Türkiye'de bugün (29 Mart) Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Türkiye'de bugün (29 Mart) Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Sıradaki Haber