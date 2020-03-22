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22.03.2020 - 23:06 | | AA

Suriye'de ilk corona virüs vakası açıklandı

Beşşar Esad rejimi Suriye'de ilk yeni tip corona virüs vakasını açıkladı.

Suriye'de ilk corona virüs vakası açıklandı

 

Esad rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, rejimin sağlık bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda covid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 9 kişi hayatını kaybetti, 289 da yeni vaka varSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."
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