‘Sürü bağışıklığı’ derken virüs Johnson’ı da vurdu

Dün İngiltere’de şoke eden bir gelişme yaşandı ve Prens Charles’ın ardından Başbakan Boris Johnson’ın da yeni tip koronovirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Başbakanlık ofisi, Johnson’ın hafif belirtiler” gösterdiğini ve kendisini karantinaya aldığını açıklarken, salgına karşı mücadelede hükümete başkanlık etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Konuyla ilgili Twitter’da görüntülü bir mesaj paylaşan Johnson, “Hafif koronavirüs semptomları, yani ateş ve sürekli öksürük ortaya çıktı” dedi. Koronavirüs testi yaptırdığını ve pozitif çıktığını belirten Johnson “Evden çalışıyorum, kendimi izolasyona aldım. Yapılacak doğru şey budur. Teknolojinin sihirbazlıkları sayesinde ekibimle iletişim halinde olmaya ve virüse karşı ulusal mücadelenin başında yer almayı sürdürebilirim” ifadelerini kullandı.

Johnson, koronavirüs taşıdığını açıklayan ilk Batılı lider oldu. 55 yaşındaki Johnson’ın partneri Carrie Symonds 6 aylık hamileydi. Symonds’ın da kendini karantinaya aldığı öğrenildi.

Bakanda da çıktı!

Sağlığından endişe edilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in de, Johnson’la en son 11 Mart’ta görüştüğü bildirildi. Buckingham Sarayı’nın açıklamasında, Elizabeth’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, “Kraliçe en son 11 Mart’ta Başbakan’la görüştü ve sıhhatiyle ilgili tüm özel tavsiyelere uyuyor” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Hancock, Twitter’da paylaştığı mesajda belirtilerinin hafif olduğunu, evden çalıştığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu. Hancock, durumunun kötüleşmemesi halinde gelecek perşembe ofisine dönerek salgınla ilgili mücadeleye orada devam edeceğini bildirdi. Reuters haber ajansı “Başbakanlık konutu çalışanları ve bakanların son günler ve haftalarda Johnson ile temas halinde oldukları düşünüldüğünde, kaçının kendisini karantinaya almasının gerekeceği, ilk etapta bilinmiyor” uyarısını yaptı.

Tepki çekmişti

Başta herkesin koronavirüse yakalanmasıyla sürü bağışıklığı elde edilmesi politikası uygulayan Johnson, artan vaka ve can kaybı sayısı nedeniyle geri adım atmış ve Avrupa’nın kalanıyla benzer biçimde sert önlemler almaya yönelmişti. Hükümetin ilk etapta virüse karşı tutumu ülke içinde sert biçimde eleştiriliyor. Daha önce de 71 yaşındaki Britanya Veliaht Prensi Charles’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Yemeği kapıya bırakılacak!

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson’ın görevi “şimdilik” Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a bırakmayacağı, video konferans yoluyla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Johnson’ın, Başbakanlık konutu ve çalışma ofisi olarak kullanılan 10 Numara’nın yanında bulunan, eski Başbakan Yardımcısı Sacid Javid’in istifa ederek boşalttığı 11 Numara’da kalacağı ve yemeğinin de kapısının önüne bırakılacağı ifade edildi.