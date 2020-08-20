Sürü bağışıklığına bel bağlamayın

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı 784 bini aştı. Dünyada 22.3 milyondan fazla kişiye bulaşan virüsün yayılmasını engellemek bilim dünyasının aşı ve etkili bir tedavi bulmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar da sürüyor. Yeni yapılan araştırmalar virüsün belirtisiz hastalar yoluyla yayılma riskinin hâlâ sürdüğünü ortaya koydu. İngiltere’de 50 bin kişinin katıldığı rastgele koronavirüs testlerinde Kovid-19’la enfekte olanların yüzde 72’sinin virüsü taşıdığından haberdar olmadığı ve hiçbir semptom taşımadıkları tespit edildi. Sürü bağışıklığını tespit edilmek için gerçekleştirilen antijen testiyle daha önce Kovid-19’la enfekte olup olmadıkları belirleniyor. Sürü bağışıklığını benimseyen İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi, ülke genelinde yapılan bu testlerde katılımcılara öksürük, ateş, tat ve koku kaybı gibi semptomlardan hangilerinin yaşadığının soruldu ve sadece yüzde 28’in söz konusu belirtilerden en az birine sahip olduğunu belirledi. Bilim insanları da sonuçlara dayanarak ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi olarak açıklanandan 3 kat daha fazla olduğunu ifade etti. İngiltere’de şu ana kadar 320 bin 286 vaka ve 41 bin 381 virüs kaynaklı ölüm kaydedildi ve mayıs ayından bu yana günülük vaka artışı 1000 civarında. Bilim insanları, asemptomatik (belirtisiz) insanların virüsü semptomatik insanlarla eşit oranda bulaştığını daha önce yapılan çalışmalarla ortaya koymuştu.



‘Yakın değiliz’



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın koronavirüse karşı sürü bağışıklığına ulaşmaya yakın olmadığı uyarılarını yineledi. DSÖ’nün acil sağlık durumları programından sorumlu epidemiyolog Dr.Michael Ryan, sürü bağışıklığını uygulanabilir bir politika olarak reddetti. İnsanlara her şeyi düzeltmek için umutlarını bu teoriye bağlamayı bırakmalarını söyleyen Ryan, “Küresel bir nüfus olarak, bu hastalığın yayılmasını durdurmak için gereken bağışıklık düzeylerine yakın değiliz. Dünyanın hiçbir yeri yakın değil. Bu bir çözüm değil” dedi. Bilim adamları, sürü bağışıklığına ulaşmak için bir toplumda insanların en az yüzde 70’inin virüse yakalanması ve iyileşmesi gerektiğine inanıyor. Böylece, bir virüs bulaşacak kişi bulamadığında daha fazla yayılamıyor.



Çin aşısı Pakistan’da denenecek



Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu, Çin ilaç şirketi CanSino’nun Çin Askeri Tıp Akademisi’ne bağlı Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği aşı adayı “Ad5-nCOV”un 3. aşama klinik denemelerinin Ulusal Sağlık Enstitüsü gözetiminde Pakistan’da yapılacağını açıkladı. Soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüsle insan vücuduna Kovid-19’un genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCOV’un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri Çin’de yapılmıştı. CanSino, daha önce 5000 kişinin katılacağı 3. aşama klinik denemeler yürütmek üzere Suudi Arabistan ile anlaşmaya varmıştı. Çin’de de 8 aşı çalışması yürütülüyor.



BABAYA ANMA



Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 28 bin 257 olarak kayıtlara geçtiği Nepal’de salgının tekrar hız kazanmasının ardından Katmandu ve çevresindeki bölgelerde halka açık ve dini toplantılar ile çoğu ulaşım geçici olarak yasaklandı. 4 milyon kişinin yaşadığı başkentte sakinlerden evde kalmaları istendi. Ancak bu karara rağmen başkent Katmandu’da Hindular ve Budistler tarafından kutsal kabul edilen Bagmati Nehri’nin kıyısında yer alan Pashupatinath Tapınağı’nda bir kişi, Kuse Aunse’de (Babalar Günü) ölen babasının anısına ritüelleri yerine getirdi.