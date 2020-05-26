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26.05.2020 - 12:19 |

Suudi Arabistan 31 Mayıs'tan itibaren normal hayata dönüşü başlatıyor

Vaka sayısının hızla tırmandığı ülkede, buna rağmen gelecek hafta birçok yasak kaldırılıyor. Kutsal kent Mekke'deki kısıtlamaların ise 21 Haziran'da kaldırılması planlanıyor.

Suudi Arabistan 31 Mayıs'tan itibaren normal hayata dönüşü başlatıyor

Suudi Arabistan'da corona virüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları ile camilerde ibadet, kamu ve özel sektör çalışanlarının ofislere gitmesine yönelik yasaklar 31 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlanacak.

Suudi resmi haber ajansının bildirdiğine göre Mekke'de ise kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek.

Mekke'de tatil günlerinde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ve camilerin ibadete açılmasının 21 Haziran'ı bulabileceği belirtiliyor.

Hac ve ümre ziyaretleri ise askıya alındı. Suudi Arabistan'da yaklaşık 75 bin corona virüs vakası görülmüş, 399 kişi hayatını kaybetmişti.

Corona virüs sonrası obeziteye dikkatGaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, corona virüs nedeniyle evlerine kapanan insanlarda obeziteye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
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