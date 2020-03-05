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05.03.2020 - 21:12 | | AA

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle Kabe'nin etrafındaki tavaf alanını kapatıyor

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarının kapatılacağını, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle Kabe'nin etrafındaki tavaf alanını kapatıyor

 

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kabe'nin içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin işleyişinden sorumlu genel kurul yetkilileri Kovid-19'a yönelik önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y alanının umre ziyaretlerinin askıya alındığı süre zarfında kapalı tutulacağını belirten yetkililer, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınmasına izin verileceğini kaydetti.

Genel kurul yetkilileri Mescid-i Haram içinde itikaf ve uyumaya, içeri yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmeyeceğini, zemzem içilen yerlerin de kapatılacağını aktardı.

Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi yatsı ve sabah namazları arasında kapatılacak

Suudi Arabistanlı yetkililer virüsten korunma önlemleri kapsamında Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'nin yatsı ve sabah namazları arasında kapalı tutulacağını açıkladı.

Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'nin yatsı namazından bir saat sonra kapatılacağı ve sabah namazından bir saat önce açılacağı belirtildi.

Medine'deki Ravza-i Şerif ile Baki Mezarlığının bulunduğu alan da kapatılacak

Suudlu yetkililer ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Mescid-i Nebevi'de Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Ravza-i Şerif ile Baki Mezarlığının bulunduğu alanın da kapatılacağını duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle 27 Şubat'ta umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyuran Suudi Arabistan, salgının yayılmasını engelleme kapsamında dün Suud vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

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