Suudi Arabistan ve BAE'de covid-19 kaynaklı ölü sayısı arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdelali düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 nedeniyle ülkede 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 169'a çıktığını duyurdu.

Abdelali, 1344 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 24 bin 97'ye ulaştığını dile getirdi.

Sözcü Abdelali, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 555 olduğunu aktardı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan verilere göre, ülkede 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, böylece ölü sayısı 111'e ulaştı.

Ülkede, 557 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı 13 bin 38'e çıkarken, 2 bin 543 kişi de sağlığına kavuştu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 517'ye yükseldiğini belirtti.

Keyle, vakaların 353'ünün işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze'de, 164'ünün de İşgal altındaki Kudüs'te olduğunu ifade etti.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha enfekte olduğu belirtildi. Böylece Libya'daki vaka sayısı 63'e çıktı.

Libya Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 18 olduğu belirtilmişti.