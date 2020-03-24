24.03.2020 - 17:53 | | AA
Suudi Arabistan'da corona virüsten ilk ölüm
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede Afgan asıllı bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Suudi Arabistan, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş durumda.
Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali düzenlediği basın toplantısında, ülkede ikamet eden bir Afgan'ın corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Ali, 205 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 676'ya yükseldiğini ifade etti.
Kral Selman bin Abdulaziz tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle dünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.
Suudi Arabistan makamları, 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini belirtmişti.
Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.