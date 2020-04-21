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21.04.2020 - 19:13 | | AA

Suudi Arabistan'da covid-19 kaynaklı can kaybı 109'a yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da covid-19 kaynaklı can kaybı 109'a yükseldi

 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 109'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 1147 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede vaka sayısının 11 bin 631'e ulaştığı, sağlığına kavuşanların sayısının da 1640 olduğu ifade edildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayında Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazının cemaatsiz kılınacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh de17 Nisan'daki açıklamasında Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle camilerde cuma namazları ve cemaat halinde namaz kılınması askıya alınmış, ayrıca camilerde ramazan ayında itikafa girilmemesi ve iftar yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verilmişti.

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