Suudi Arabistan’da gizli görüşme!

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu’nun önceki akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan’ın Neom kentine gitti. Netanyahu’nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldiği, görüşmede Cohen’in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da hazır bulunduğu ifade edildi.

Dolaylı doğrulama

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin değerlendirme yapmazken, haberi yalanlamaması dikkati çekti. Bununla birlikte İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant, açıklamasıyla görüşmeyi teyit etti. Netanyahu’nun Suudi Arabistan’ı gizlice ziyaret ettiği yönündeki soruya Gallant, “Her ne kadar şu anda yarı resmi bile olsa kamuoyuna yansıyan toplantının, gerçekten yapılmış olması büyük önem taşıyor” cevabını verdi. Netanyahu’nun basın danışmanı Topaz Luk da haberleri dolaylı olarak doğruladı.

Pompeo arabulucu

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD başkanlık seçiminden sonra İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti. Pompeo’nun Suudi Arabistan’ı İsrail’le diplomatik ilişki kurmaya ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan; Trump’ın damadı Jared Kushner’in arabuluculuğuyla İsrail’le ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı.