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23.06.2020 - 18:06 | | AA

Suudi Arabistan'da ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 1346'ya yükseldi.

Suudi Arabistan'da ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1346'ya vaka sayısının da 164 bin 144'e çıktığı aktarılan açıklamada, 4 bin 710 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 109 bin 885'e ulaştığı aktarıldı.

Coronalı kadın nişana katıldı! 45 kişi gözetim altındaKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından 9 kişide corona virüs tespit edildi. 9 kişiden birinin, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katıldığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, pozitif vakanın temas etmiş olabileceği 45 kişiye Covid-19 testi yapıldı.
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