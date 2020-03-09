Suudi Arabistan’da sayı artıyor...

Suudi Arabistan’da veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle Kral Selman bin Abdülaziz’in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef’in tutuklandığı iddialarının ardından sayı artıyor. Ülkede en az 20 prensin daha Veliaht Prens bin Selman’ın emriyle tutuklandığı öne sürüldü.

Darbe girişimi

“Middle East Eye” haber portalı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz’in (Prens Ahmed) tutuklanmasının ardından kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha veliaht prens Muhammed bin Selman’a “darbe girişiminde” bulunduğu iddiaları üzerine tutuklandığını öne sürdü. Tutuklanalar arasında Prens Ahmed’in oğlu Prens Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Nawaf’ın da olduğu belirtildi. Haberde, Veliaht Prens Selman’ın, tutuklattırdığı diğer prensleri kendisine darbe girişiminde bulunmak amacıyla aralarında Amerikalıların da olduğu yabancı güçlerle görüşmekle suçladığı ileri sürüldü. Tutuklama emrinin altında Kral Selman’ın da imzasının olduğu öne sürüldü.

Eski Veliaht Prens Nayef’in ise çevresine kraliyet ödeneklerinin kesilmesinden yakındığı belirtilen haberde, tutuklamaların ardından Veliaht Prens bin Selman’ın, kraliyet ailesindeki diğer prenslerden Twitter’dan kendisine sadakatleri konusunda paylaşımda bulunmalarını istediği ve üç prensin

sosyal medyada bu emri yerine getirdiği iddia edildi.

İddiaları yalanladı

İngiliz Reuters haber ajansı, önceki günkü haberinde, Amed bin Abdulaziz ile Muhammed bin Nayef’in “vatan hainliği” suçlamasıyla tutuklandıklarını bildirmişti.

Evlerine yapılan baskınla tutuklanan Amed bin Abdulaziz ile Muhammed bin Nayef’in “darbe girişiminde” bulunduğu iddia edilmişti.

Bu arada Kral Selman’ın kardeşi ve yeğeni dahil en az üç prensin gözaltına alınması sonrası, dün, Kral’ın günlük yönetim görevlerini yerine getirirken fotoğrafları yayımlandı. Sarayda darbe girişimi suçlamasıyla en az üç prensin gözaltına alınması, “filli kral” gözüyle bakılan Veliaht Prens Muhammed Selman’ın (MbS) yine dizginleri sıkılaştırdığına yorulmuştu. 84 yaşındaki Kral Selman’ın sağlık durumu ve yerine oğlu bin Selman’ın tahta geçmesinin yaklaştığıyla ilgili spekülasyonları tırmandırmış, öldüğü yönünde

söylentiler çıkmıştı.

Resmi Suudi haber ajansının yayımladığı fotoğraflardaysa Kral Selman bir takım belgeler okurken ve Ukrayna ile Uruguay’a yeni atanan Suudi büyükelçileriyle yemin töreninde el sıkışırken görülüyor.