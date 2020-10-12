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12.10.2020 - 09:52 |

Suudi prensten Türk ürünleri için küstah boykot çağrısı!

Twitter’da 7.9 milyon kişinin takip ettiği ülkenin ünlü iş adamlarından Suudi Prens Al Saud, Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Suudi prensten Türk ürünleri için küstah boykot çağrısı!

Son dönemde dış ticarette en fazla konuşulan konu 3.5 milyar dolarlık ihracat yaptığımız Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine karşı uygulanan aşırı tedbirler. Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Türk ürünleri özellikle gıda alanındaki konteynerler haftalarca gümrüklerde bekletiliyor, Suudi şirketlerine Made in Turkey damgalı ürün almamaları telkin ediliyor, bunun için resmi kurumlarda imzalar alınıyor, Türkiye’de yatırım yapanlara mahalle baskısı kuruluyor, Suudi Arabistan’da çalışan Türklerin sözleşmeleri feshediliyor.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan sosyal medyada Türk ürünlerine karşı ambargonun yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etmişti.

SUUDİ KRALIN YEĞENİ, VELİAHTIN KUZENİ

Aynı zamanda Suudi Arabistan Odalar Konseyi Başkanı da olan Ajlan Abdulaziz Al-Ajlan’ın ardından şimdi de ilk kez Suudi Arabistan’ı yöneten Suud Ailesi’nden boykot çağrısı geldi. Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’daki Türk ordusunun Körfez'de güvenliği sağlamlaştırmaya yardımcı olduğunu açıklamasının ardından Suudi Prens, Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Twitter’da 7.9 milyon kişinin takip ettiği aynı zamanda ülkenin ünlü bir işadamı da olan Suudi Prens, “Herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum” dedi.

Suudi Arabistan’ın kurucusu olan ilk Kral İbn Saud’un torunu olan Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, şu anda ülkeyi yöneten Veliaht Prens Salman bin Abdulaziz Al Saud ile yakın akraba. Veliaht Prensin babası olan şu andaki Kral, boykot çağrısı yapan Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud’un amcası.

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