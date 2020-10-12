CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n 7 yÄ±l sÃ¼reyle seÃ§ildiÄŸi Tacikistan'da dÃ¼n yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin resmi olmayan sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Rahman oylarÄ±n yÃ¼zde 90,92â€™sini alarak aÃ§Ä±k farkla galip oldu ve 5'inci kez cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.Â

Tacikistan Merkez SeÃ§im Komisyonu BaÅŸkanÄ± Bahtiyar Hudayarzade, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 4 milyon 221 bin seÃ§menin oy kullandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imde katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 85,39 olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Hudayarzade, iktidardaki Halk Demokrat Partisinden aday gÃ¶sterilen CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°mamali Rahmanâ€™Ä±n oylarÄ±n yÃ¼zde 90,92â€™sini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, Ã¼lkede en bÃ¼yÃ¼k ikinci parti durumundaki Ã‡iftÃ§iler Partisi lideri Rustam Latifzadeâ€™nin oylarÄ±n yÃ¼zde 3,03â€™Ã¼nÃ¼, Ekonomik Reformlar Partisi lideri Rustam Rahmatzadeâ€™nin oylarÄ±n yÃ¼zde 2,15â€™ini, Sosyalist Parti lideri Abduhalim Gaffarzadeâ€™nin oylarÄ±n yÃ¼zde 1,49â€™unu, KomÃ¼nist Parti lideri Miraj Abdulloyevâ€™in ise oylarÄ±n yÃ¼zde 1,17â€™sini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â

Toplam 4 milyon 943 bin 289 kayÄ±tlÄ± seÃ§menin bulunduÄŸu Tacikistanâ€™daki 68 seÃ§im bÃ¶lgesinde 3 bin 375 sandÄ±k kurulmuÅŸtu. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Tacik vatandaÅŸlar da aralarÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin de bulunduÄŸu yabancÄ± Ã¼lkelerde kurulan 39 sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

SeÃ§imi Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeyle aralarÄ±nda Åžanghay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Demokratik Kurumlar ve Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi'nin de bulunduÄŸu uluslararasÄ± kuruluÅŸlardan 150'ye yakÄ±n gÃ¶zlemci ile 200'den fazla gazeteci izlemiÅŸti.Â

Daha Ã¶nce 1994, 1999 ve 2006 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerini kazanan Rahman, son olarak 6 KasÄ±m 2013'te yapÄ±lan ve 6 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imini, oylarÄ±n yÃ¼zde 83,92'sini alarak dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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