Tacikistan'da üç gündür koronavirüs vakası yok

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, en son 3 vakanın saptandığı 10 Ocak'tan bu yana geçen 3 günde yeni vakaya rastlanmadı.

Ülkede salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği Tacikistan'da, şimdiye kadar 13 bin 218 kişi iyileşirken, 90 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

31 Aralık'tan beri günlük vaka sayısının 5'in altında olduğu Tacikistan'da, ilk vakanın görüldüğü Nisan 2020'den bu yana ilk defa 3 Ocak'ta yeni vakaya rastlanmamıştı.