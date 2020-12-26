MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tahran’da çığ felaketi: 8 ölü
ABONE OL
26.12.2020 - 16:13 | | İHA

Tahran’da çığ felaketi: 8 ölü

Tahran’ın Tochal Dağı'nda meydana gelen çığ nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Tahran’da çığ felaketi: 8 ölü

İran Dağcılar Federasyonu Başkanı Hamid Mesaidiyan, Tahran’da dün Toçal Dağı'nda meydana gelen çığ nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaybolan diğer dağcılar için arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Mesaidiyan, çığ nedeniyle dağda mahsur kalan ve kaybolanlara ilişkin ellerinde kesin rakam olmadığını ifade etti. Mesaidiyan, “Bazı aileler bizi arayarak henüz aile üyelerinin eve dönmediklerini bildirdi. Elimizde kaybolanlara ilişkin kesin bir rakam yok. Öncelikle hayatını kaybedenlerin kimlik tespitini yapmamız gerekiyor. Henüz çığın yaşandığı bölgeden indirilmeyen cenazeler de var” dedi.

Tahran Kriz Yönetimi Başkanı Mansur Dercati ise Tahran’da meydana gelen çığda 11 kişinin kurtarıldığını ve 16 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı. ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

    15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

    Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

    Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

    Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

    Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

    Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

    Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet