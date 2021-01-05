MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tam 208 kilo! Mavi yüzgeçli orkinos 1.5 milyon liraya satıldı
ABONE OL
05.01.2021 - 12:12 | | İHA

Tam 208 kilo! Mavi yüzgeçli orkinos 1.5 milyon liraya satıldı

Japonya’daki Toyosu Balık Pazarında yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 1.5 milyon liraya alıcı buldu.

Tam 208 kilo! Mavi yüzgeçli orkinos 1.5 milyon liraya satıldı

Japonya'da her yeni yılda geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatı bu sene de Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarında yapıldı. Yerel saatle 05.00 sularında başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu. Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon Yene (yaklaşık 1.5 milyon lira) alıcı buldu. Kilosu yaklaşık 7 bin liraya gelen balığın sahibi olan deniz ürünleri toptancısı Yukitaka Yamaguchi fiyatı "makul" olarak nitelendirdi. Yamaguchi, tüm olumsuz haberlerin ortasında müzayedede iyi bir sonuç elde etmekten memnun olduğunu dile getirdi.

SALGIN ETKİSİ

2019 yılında tarihi Tsukiji Balık Pazarının Toyosu'daki yeni adresine taşınmasının ardından gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl mezatında 278 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 333.6 milyon Yenlik (yaklaşık 24 milyon lira) rekor fiyata alıcı bulmuştu.

Geçtiğimiz yılki açık artırmada da 276 kilogramlık orkinos için verilen en yüksek teklif 193.2 milyon yen (yaklaşık 14 milyon lira) olmuştu. Bu yıl gerçekleştirilen yarışta ödenen tutarın geçtiğimiz senelere göre oldukça düşük olması "Kovid-19 salgının restoran sektörü üzerindeki etkisi" olarak yorumlandı.

Son dakika... 'En iyi iller arasına girdik' deyip ilan etti! Maviye döndü...Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında korona virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte geçtiğimiz günlerde kırmızıdan yeşile dönerken, seyrin olumlu devam etmesiyle kentte bu kez risk haritası maviye boyandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Postane kaça kadar açık? 2021 PTT çalışma saatleri | PTT Kargo saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Postane kaça kadar açık? 2021 PTT çalışma saatleri | PTT Kargo saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Öksürük hastalık habercisi mi? Öksürüğe ne iyi gelir? İşte öksürüğe iyi gelen bitkisel yöntemler

Öksürük hastalık habercisi mi? Öksürüğe ne iyi gelir? İşte öksürüğe iyi gelen bitkisel yöntemler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet