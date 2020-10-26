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26.10.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN - Ankara

Tampon bölge hazırlığı

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’da ilerlerken İran ordusu da sınırda hareketlendi. İran, T-72M1 ve BHMP-2 tanklarını Dağlık Karabağ sınırına konuşlandırdı. Sınıra yönelen ağır silah yüklü TIR’lar, karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. İran’ın 5 kilometre derinlikte bir tampon bölge kurmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de Ermenistan’ın Azerbaycan’ın topraklarına saldırısıyla başlayan çatışmalarda, Azerbaycan ordusunun bölgedeki ilerlemesi İran’ı rahatsız etti.

Tampon bölge hazırlığı
NAMIK DURUKAN - Ankara

 

Çatışmaların Aras Nehri ve İran sınırı boyunca artması üzerine İran, Aslandooz bölgesine, mobil orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Kısa süre önce ordu ve Devrim Muhafızları hava gücü tarafından Şiraz’ın Semnan ve Tir Pedaca bölgelerinde bir ortak tatbikat da yapılırken, tatbikatta kısa, orta ve uzun menzilli savunma sistemleri kullanıldı.

Bununla birlikte İran yönetimi, önceki gün sınır hattına büyük askeri sevkiyat gerçekleştirdi. İran’ın Dağlık Karabağ sınırına konuşlandırdığı silahlar arasında 30’u aşkın T-72M1 ve BHMP-2 ana muharebe tankları var.

Bölgedeki kaynaklar, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da işgal edilen toprakları geri alması ihtimaline karşılık İran’ın bölgede tampon bölge oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

İran sınırından Dağlık Karabağ’a doğru 5 kilometrelik alanda oluşturulabileceği belirtilen tampon bölge için silah ve asker sevk etmeyi sürdürdüğü bildiriliyor.

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