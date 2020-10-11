Tanık savaşı

Hollywood’un ünlü oyuncuları Brad Pitt ile Angelina Jolie’nin 2016’da boşanmalarından sonra 6 çocukları için başlattıkları velayet davası devam ediyor. Angelina

Jolie’nin (45) çocuklarını yurt dışına götürmek istemesi nedeniyle başlayan davada Brad Pitt mahkemeye 21 kişiden oluşan tanık listesi sundu. Tanıklar arasında dünyanın dört bir yanından güvenlik uzmanları ve çocuk psikologları da yer alıyor. Brad Pitt’in listesinde Angelina Jolie’ye yakın kişilerin de olması, tanıkların nasıl ifade vereceği konusunda merak uyandırdı.



Bazıları ikisinin de listesinde



“Tanık ordusu”nda iki eski yardımcısına da yer veren Pitt, Jolie’nin özel asistanını ve arkadaşı olan oyuncu Jillian Armenante’yi de “İyi baba” olduğuna dair ifade vermeleri için mahkemeye çağırdı. Aile içi şiddet uzmanı Alyce LaViolette ise iki tarafın da tanık listesinde bulunuyor. Aynı şekilde tanıklardan Adama Kebe de iki tarafın yakın arkadaşı. 15 gün sürecek davada ünlü aktör çocuklarının yarı yarıya velayetini istiyor. Geçici velayete sahip Jolie’nin çocuklarını babalarına göstermediği belirtiliyor. Çiftin 12 - 19 yaşları arasındaki çocuklarından 3’ü evlatlık.



Sevgilinin isyanı



Brad Pitt’in (56) Alman manken sevgilisi Nicole Poturalski (27), Instagram’da kendisine yönelik yapılan “nefret içerikli” paylaşımlara yayımladığı video ile tepki gösterdi. Videoda, Brad Pitt ile ilişkisi nedeniyle “kaba ve üzücü” yorumlara maruz kaldığını ima eden manken, “Bu tür insanların kafalarında neler olup bittiğini anlamıyorum. İnsanların neden nefret dolu yorumlar bıraktığını merak ediyorum. Bundan çıkarınız nedir?” dedi.