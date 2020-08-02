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02.08.2020 - 11:15 | | DHA

Tanker havaalanında uçakla çarpıştı, faciadan kıl payı dönüldü

Rusya’nın Sheremetyevo Havaalanı’nda, uçak yakıtı taşıyan bir tanker, alanda bekleyen yolcu uçağına çarptı. Mucize eseri patlama olmazken, uçak hizmetten kaldırılarak tamire alındı.

Tanker havaalanında uçakla çarpıştı, faciadan kıl payı dönüldü
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