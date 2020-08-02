02.08.2020 - 11:15 | | DHA
Tanker havaalanında uçakla çarpıştı, faciadan kıl payı dönüldü
Rusya’nın Sheremetyevo Havaalanı’nda, uçak yakıtı taşıyan bir tanker, alanda bekleyen yolcu uçağına çarptı. Mucize eseri patlama olmazken, uçak hizmetten kaldırılarak tamire alındı.
Avcılar'da akılalmaz görüntü! Motosiklete 4 kişi bindilerİstanbul Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk başka bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.