Tanzanya Hakkında Bilgiler; Tanzanya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkıtanzanya

Tanzanya, 1961’de Birleşik Krallıktan ayrılarak bağımsızlığını, 1962’de de cumhuriyeti ilan etmiştir. 1964’de de Tanganika Cumhuriyeti ve Zengibar ülkeleri birleşip, isimlerinin ilk harfleriyle Tanzanya’yı oluşturmuşlardır. Ülkenin bayrağını yeşil, sarı, siyah ve mavi renkler oluşturuyor. Yeşil ülkenin verimli topraklarını, mavi Hint Okyanusunu, siyah Afrika halkını, sarı da yer altı zenginliklerini ifade ediyor. Darusselam, Dodoma, Arusha, Bagamoyo ülkenin önemli şehirleridir.



Tanzanya Nerededir?



Tanzanya Afrika’nın tam ortasında doğu sınırında bulunuyor. Kuzeyde Kenya ve Uganda, batıda Ruanda, Burundi ve Kongo DC, güneyde Zambiya, Malavi ve Mozambik ülkenin komşularıdır. Tanzanya’nın doğuda Hint Okyanusu ile kıyısı bulunuyor. Hint Okyanusunda bulunan Zengibar Adası bu ülkeye bağlıdır.



Tanzanya, 945.087 km2’lik yüzölçümüyle dünyanın 31. büyük ülkesidir. Ülkenin kuzeydoğusu genellikle dağlıktır. Filmlere bile konu olan Kilimanjaro Dağı bu ülke sınırları içindedir. Kuzey ve batıda genellikle Büyük Göller’in birer parçası olan göller bulunuyor. Afrika’nın en büyük gölü Victoria ve en derin gölü Tanganika bu bölgededir.



Tanzanya, birçok büyük ve ekolojik değere sahip doğa parklarıyla ünlüdür. Kuzeydeki Ngorongoro Krateri ve Serengeti Ulusal Parkı, güneydeki Selous ve Mikumi Ulusal Parkı ile batıdaki Gombe Ulusal Parkı bunlar arasındadır. Doğal parklar yanı sıra güneybatısındaki Rukwa’da bulunan Kalambo çağlayanları kıtanın en uzun ikinci çağlayanlarıdır.



Ülkede tropikal iklim hakimdir. Bu ülkeye ziyaret için en uygun dönem Haziran-Eylül arasıdır. İstanbul’dan Darüsselam şehrine direk uçuşlar bulunuyor.



Dünyanın 10 harikasından biri olarak kabul edilen Serengeçti (uçsuz bucaksız ova), ülkenin safari bölgesi olan Arusha, Arusha’da bulunan Doğa Tarihi Müzesi, ülkenin geleneksel başkenti Darüsselam, Darüsselam’da bulunan Darüsselam Ulusal Müzesi, Anglikan Kilisesi, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Zengibar (Zanziba) ziyaret edilecek yerler arasındadır.



Tanzanya Nüfusu Ne Kadardır?



Tanzanya’nın nüfusu 59.734.218 kişidir. Yıllık nüfus değişim oranı %2,98’dir. Kilometrekare başına 67 kişi düşüyor. Halkın %20’ye yakını kentlerde, %80’den fazlası köylerde yaşıyor.



Ülkede 120’den fazla etnik grup bulunuyor. Sukuma, Nyamwezi, Hehe, Bena, Gogo, Haya, Makonde, Chagga, Nyakyusa, Pare, Sambaa ve Ngoni en fazla nüfusa sahip etnik gruplardır. Tanzanya halkının genelini Sukuma ve Nyamwezi grupları oluşturuyor.



Tanzanya Başkenti Neresidir?



Tanzanya’nın 1996 yılına kadar başkenti Darüsselam’dı. Bu tarihten sonra Dodoma başkent ilan edildi. Darüsselam da geleneksel olarak başkent sayılıyor. Dodoma, 1907’de Alman kolonileri tarafından kurulmuş. Ülkenin siyasi merkezi olması bakımından ayrı bir önemi bulunuyor.



Yağışların az olduğu Nisan ve Kasım ayları arası ziyaret için en uygun dönemdir. Şehir sonradan kurulduğu için herhangi bir tarihi anıt bulunmuyor.

Kaddafi Camisi, Anglikan Kilisesi, Jamatkhana Camisi, Lutheran Katedrali, Aslan Kayası ve milli parklar şehrin gezilecek yerleri arasındadır. Yashna ve Two Sisters alışveriş için ideal adreslerdir.



Tanzanya Para Birimi Nedir?



Ülkenin ulusal para birimi Tanzanya Şilinidir. 1 Tanzanya Şilini 0,0032 Türk Lirasına eşittir. Tanzanya son on yılda ekonomisi en hızlı büyüyen Afrika ülkelerindendir. Su kaynakları bakımından zengin olması itibariyle halkın %60’ı tarımla uğraşıyor.



Tarım ve hayvancılığın yanı sıra; altın, pırlanta, tanzanit, yakut, kömür, nikel gibi minerallerle, doğalgaz yatakları ülke ekonomisinin diğer önemli kaynakları arasındadır.



Tanzanya Resmi Dili Nedir?



Tanzanya’nın İngilizce ve Svahili olmak üzere iki resmi dili bulunuyor.



Tanzanya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Tanzanya ile Türkiye arasında saat farkı bulunmuyor. Buna göre Tanzanya’da saatler 01.00 iken, Türkiye’de de saat 01.00’dır.