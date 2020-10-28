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28.10.2020 - 13:44 | | AA

Tanzanya’da oy verme işlemi başladı

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı  ve meclis seçimleri için oy vermeye başladı.

Tanzanya’da oy verme işlemi başladı

Tanzanya’nın mevcut cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adaylarından John  Magufuli, oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tüm Tanzanyalıları oy vermeye çağıran Magufuli, “Barış ve seçimler  bizim için önemli ve ülkemizi korumalıyız.” dedi.

İktidarın Zanzibar'daki adayı eski Savunma Bakanı Hüseyin Mwinyi de  "Burada bu kadar çok insan olduğu ve görevlerini tam bir barış içinde yerine  getirdikleri için mutluyum." şeklinde konuştu.

Devlet başkanlığı için 15 aday yarışıyor

Devlet başkanlığı için 15 adayın yarıştığı ülkede mevcut Devlet  Başkanı John Magufuli, seçimleri kazanarak ikinci dönemde de başkanlık koltuğuna  oturmak istiyor.

Ana kara Tanzanya ve Zanzibar takımadalarında yapılacak seçimlerde,  ana kara halkı Tanzanya Devlet Başkanı ve milletvekili adayları için oy  kullanacak, Zanzibar takımadaları halkı ise Tanzanya Devlet Başkanı, Zanzibar  Başkanı ve Zanzibar milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Seçimlerde iktidar partisi Devrimci Partinin (CCM) en güçlü  rakiplerinin muhalif Demokrasi ve Kalkınma Partisi (CHADEMA) ile Değişim ve  Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) olduğu belirtiliyor.

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