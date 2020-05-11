Tarihe karışabilir

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ikonik yapılardan olan sanat merkezi Royal Albert Hall’un Kovid-19 salgını önlemleri nedeniyle kapanmanın eşiğine geldi. 1871’de Kraliçe Victoria’nın açtığı mekânın CEO’su Craig Hassal, uygulanması zorunlu olan 2 m mesafeli koltuk düzeninin mekânın kapasitesini sadece yüzde 30 kullanmasına izin vereceğini söyledi.



‘Ulus için bir trajedi’



Salgında kapatılan mekânın restoran ve bardaki tüm rezervlerin tükendiğini belirten Craig Hassal, “Royal Albert Hall’a düzenli gelir için yılda yüzde 85 dolulukta 378 performansa ihtiyacımız var” dedi. Frank Sinatra, The Beatles, Türkiye’den Sezen Aksu, Zeki Müren’in konserlerine ev sahipliği yapan tarihi mekânın kapatılmasını İngilizler “ulus için bir trajedi” olarak görüyor.